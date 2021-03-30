Джакарта, , 13:19 — REGNUM Полиция охраняет дома эвакуированных из-за пожара на НПЗ жителей, сообщает Antara.

Меры безопасности были предприняты в жилых районах. На данный момент во временных лагерях для беженцев находится около 740 беженцев.

«Сейчас самое главное — это помощь пострадавшим жителям», — подчеркнули в полиции Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии продолжают тушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе Pertamina с помощью морской воды.

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