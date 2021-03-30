Барнаул, , 13:18 — REGNUM В 2020 году число преступлений коррупционной направленности, совершённых на территории Алтайского края выросло на 19,7%, а число взяток — на 21,4%. Об этом, как сообщает «Толк», депутатов Алтайского краевого законодательного собрания проинформировал начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян.

Говоря об итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел края за 2020 год, он также отметил, что правоохранители выявили 225 преступлений коррупционной направленности (в 2019 году — 188), и задокументировали 85 фактов взяточничества (в 2019 году — 70), в том числе выявлено 54 факта получения взятки и 30 — дачи, а также один факт посредничества во взяточничестве.

По оценке главы регионального ГУ МВД РФ, также отмечен рост числа преступлений, связанных с бюджетными средствами (на 19%). При этом общее число экономических преступлений упало на 15,6% (с 442 до 373).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года Следователи СУ СК РФ по Алтайскому краю добились заключения под стражу сроком на два месяца для бывшего главы Октябрьского района Барнаула, бывшего главы Лебяжинской сельской администрации Барнаула Сергея Овсянникова, обвинённого по коррупционные статьи. Его посредник заключён под домашний арест.

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