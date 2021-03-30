Самара, , 13:20 — REGNUM 198 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 55 534 носителей коронавируса. При этом 1088 пациентов с COVID-19 скончались, в том числе за минувшие стуки была констатирована смерть десяти пациентов с COVID-19: 65-летняя, 76-летняя женщины и 71-летний мужчина страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы, 75-летний мужчина страдал заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием, 80-летняя, две 83-летние, 87-летняя женщины и 63-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 82-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 29 марта в регионе за стуки выявили 200 случаев заражения коронавирусом.