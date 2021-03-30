Владивосток, , 13:18 — REGNUM В Приморском крае обнаружен рабочий, который остался под завалами после обрушения породы на руднике «Королевский». Об этом 30 марта сообщил источник в экстренных службах.

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«В 12:50 мск горноспасатели нашли тело попавшего под обвал горняка», — сообщил ТАСС собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта во время проведения подрывных работ в штольне рудника «Королевский» произошло обрушение породы. Предварительно сообщалось, что в аварийной выработке мог остаться горняк.