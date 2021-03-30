Нур-Султан, , 13:17 — REGNUM Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия получил китайскую вакцину против коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Были на отдыхе, сделала китайскую вакцину, чувствую себя нормально», — написала Алия Назарбаева. Она добавила, что каждый самостоятельно вправе принимать решение о вакцинации.

Как сообщал ИА REGNUM, по состоянию на 29 марта прививку от коронавируса в Казахстане получили 122 701 человек. В настоящее время в республике используют вакцину «Спутник V». В апреле власти планируют начать вакцинацию препаратом местного производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Прививку от коронавируса в Казахстане получили более 120 тыс. человек