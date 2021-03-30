Кострома, 30 марта, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Костромской области пришлось вернуть 200 миллионов рублей, выделенных Минпромторгом на закупку автобусов. Об этом со ссылкой на ответ департамента транспорта и дорожного хозяйства региона, полученный по запросу сообщества «Кострома. Первый квартал», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, дать средства на покупку 20 низкопольных автобусов производства ОАО «Минский автомобильный завод» в августе 2020 года во время поездки в Кострому пообещал Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Предполагалось, что транспорт направят в государственное «Костромское пассажирское автотранспортное предприятие № 3», осуществляющее пригородные перевозки.

Деньги пришли в регион. Но их пришлось вернуть из-за того, что минское предприятие сообщило о «невозможности поставки техники» в 2020 году.

«Несмотря на имеющиеся договорённости в 2020 году Минский автомобильный завод сообщил о невозможности поставки техники. Учитывая требования законодательства о закупках товаров, работ и услуг для государственных нужд заключение государственных контрактов на поставку техники и перечисление денежных средств поставщику в 2020 году оказались невозможны. В этой связи выделенные средства в полном объёме были возвращены в федеральный бюджет», — говорится в ответе.

Чиновники отметили, что область «крайне нуждается» в обновлении парка подвижного состава и федеральных деньгах. Чтобы решить проблему, губернатор региона Сергей Ситников направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой дать поручения Минфину и Минпромторгу о повторном выделении суммы в текущем году.