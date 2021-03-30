Йошкар-Ола, , 13:16 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 203 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в Марий Эл выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, были подтверждены также по 21 новому положительному тесту на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 521 случая.

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