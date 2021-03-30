Орел, , 13:16 — REGNUM Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в Орловской области по факту несвоевременного обеспечения детей, страдающих различными заболеваниями, необходимыми лекарственными препаратами и лечебным питанием. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

Сообщение о том, что в регионе дети, страдающие заболеваниями, несвоевременно получают лекарственные препараты и питание, разместил один из федеральных телеканалов.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в департаменте здравоохранения администрации Орловской области и иные следственные мероприятия», — сообщили в СК.

Следователям предстоит установить конкретных чиновников, которые отвечают за обеспечение детей лекарствами. Также устанавливаются все потерпевшие по уголовному делу.