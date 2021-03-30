Москва, , 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил фигуристов Викторию Синицину и Никиту Кацалапова с победой в танцах на льду на ЧМ по фигурному катанию 2021 г. в Стокгольме в спортивных танцах. Поздравление размещено 30 марта на сайте Кремля.

«Вы победили заслуженно, уверенно, ярко. Продемонстрировали блестящее мастерство, … покорив и судей, и многочисленных поклонников фигурного катания. Такие триумфальные выступления созидают спортивную славу страны. Молодцы!» — отмечается в поздравлении.

27 марта Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира, набрав 221,17 балла в сумме.