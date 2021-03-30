Москва, , 13:15 — REGNUM В районе Москвы Черёмушки расселили первый дом по программе реновации, сообщил 30 марта вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, все жители дома 17, корпус 1 по улице Гарибальди меняю место жительства и переезжают в новостройку. Новый дом расположен в шаговой доступности от метро «Профсоюзная» по адресу: улица Профсоюзная, дом 32.

«В районе Черемушки новое жилье в ходе реновации получат 9 тысяч семей или 24,4 тысячи человек, там уже полностью расселен первый дом на улице Гарибальди», — сказал Ефимов.