Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca изменила название своей вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 30 марта сообщило шведское Агентство медицинских продуктов.

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Так, согласно информации, опубликованной на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA), препарат, который ранее носил название COVID-19 Vaccine AstraZeneca, переименован в Vaxzevria.

«Изменение названия не означает каких-либо других изменений, но важно, чтобы специалисты по вакцине в регионах знали об этом, поскольку информация о продукте, маркировка и упаковка могут выглядеть иначе», — пояснили в агентстве.

Также отмечается, что смена названия была одобрена EMA 25 марта по заявлению компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран временно приостановил использование вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о возникновении тромбов у пациентов, привившихся этим препаратом.

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Так, в частности, запрет на вакцинацию препаратом от AstraZeneca продлили власти Дании. В Канаде Национальный совещательный комитет страны по иммунизации направил в региональный минздрав рекомендацию не прививать жителей страны возрастом младше 55 лет препаратом против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca. По мнению комитета, властям необходимо изучить возможность появления тромбов после прививок этой вакциной.

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