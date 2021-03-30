Йошкар-Ола, , 13:14 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 30 марта выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Накануне, как и днем ранее, были подтверждены также по 21 новому положительному тесту на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 521 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 655 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 16 человек. 203 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли два человека, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 663 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 165 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 326 человек, из них у 318 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 49 пациентов, при этом госпитализированы 22 жителя Марий Эл.