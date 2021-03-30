История вопроса

Случаи нападения животных происходят не только в дикой среде. В мире существует проблема бездомных животных, которые сбиваются в стаи и нападают на людей. Актуально для России и нарушение порядка выгула домашних животных - без поводка и намордника, что также зачастую приводит к случаям нападения.