Оренбург, 30 марта 2021, 13:13 — REGNUM В Илекском районе Оренбургской области на 10-летнюю девочку напала собака, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Информация о травмированные ребенка в полицию поступила из лечебного учреждения. У школьницы зафиксирована рана нижней губы.
По факту нападения правоохранители проводят проверку. Выяснилось, что агрессивная собака принадлежит 50-летнему жителю села Илек. Животное сорвалось с привези.
По результатам проверки полицейские примут процессуальное решение.
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