Красноярск, 30 марта 2021, 13:12 — REGNUM В центре Красноярска эвакуируют сотрудников администрации губернатора, правительства и Заксобрания края. Об этом 30 марта сообщили красноярские телеграм-каналы.
По данным канала Gornovosti, около «серого дома» работают оперативные службы.
Происходящее в своём телеграм-канале прокомментировала депутат краевого парламента Елена Пензина.
«Прошла информации, что здание ЗС (Заксобрания — прим. ИА REGNUM) заминировано, всех просят покинуть помещение», — пишет она.
Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле 30 марта «заминировали» более десяти школ.
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