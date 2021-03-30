Москва, , 13:16 — REGNUM На первом в 2021 году заседании Совета предпринимателей Москвы 30 марта был избран его новый руководящий состав. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник в московском отделении «Деловой России».

Председателем Совета стал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Андрей Фурсин.

Также были избраны пять сопредседателей: Российский предприниматель в сфере информационных технологий, сооснователь компании «Лаборатория Касперского», общественный деятель Наталья Касперская, предприниматель Андрей Ковалёв, член совета московского отделения «Опоры России» Александр Грот, председатель комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергей Миронов, член Совета московской «Деловой России» Олег Тюрпенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Германия стала главным иностранным инвестором Подмосковья