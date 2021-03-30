Владимир, , 13:12 — REGNUM Во Владимирской области бывшего руководителя кредитного потребительского кооператива подозревают в мошенничестве, отмывании денег и преднамеренном банкротстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Организация, в которой 61-летний житель Москвы был председателем правления, действовала по принципу финансовой пирамиды. Гражданам предлагали вложить деньги и гарантировали получение высокого дохода в короткие сроки. Нескольких лет проценты участникам пирамиды действительно выплачивали, и те привлекали новых клиентов. Позже бухгалтерская экспертиза установила, что доходы выплачивали, в основном, за счет новых вкладов.

В 2019 году у организации отозвали лицензию, деньги пайщикам не вернули. Следователи полагают, что деньги руководитель вывел через предоставление крупных займов подконтрольным ему коммерческим структурам, а затем похитил. Вклады граждан не были застрахованы, хотя им гарантировали обратное.

В отношении бывшего руководителя возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Потерпевшими признаны более 1,6 тыс. человек, многие из которых — пенсионеры. Сумма причиненного ущерба превысила 700 млн рублей. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, его имущество стоимостью 115 млн рублей арестовано.