Рабат, , 13:11 — REGNUM Власти Марокко решили приостановить полеты с Испанией и Францией из-за серьезной эпидемиологической ситуации в Европе, сообщает марокканская пресса. Данная мера по борьбе с распространением коронавируса в Марокко вступит в силу с 30 марта, пишет La Razón.

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По данным нескольких местных СМИ, авиакомпании, выполняющие рейсы в Марокко, уже были проинформированы об этом ограничении. Рейсы будут отменены до дальнейшего уведомления.

Марокко уже отменило полеты с другими странами, чтобы сдержать распространение коронавируса.

«В рамках превентивных мер, принятых Марокко против распространения пандемии COVID-19, с 30 марта 2021 года, в 23:59, будут приостановлены пассажирские рейсы во Францию и Испанию и из них до дальнейшего уведомления».

Специальные пассажирские рейсы из этих двух пунктов назначения будут подвергаться «усиленному» контролю в соответствии с протоколом состояния здоровья, определенным компетентными органами здравоохранения.