Саранск, , 13:08 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1960 года рождения была госпитализирована с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — вирусная пневмония. Лечение затрудняли сопутствующие патологии.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 202 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 марта в регионе выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено также 37 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 014 случаев.

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