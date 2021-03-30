Скопье, , 13:07 — REGNUM Лидеры властей и оппозиции в Северной Македонии Зоран Заев и Христиан Мицкоски договорились переместить перепись населения с апреля на сентябрь текущего года.

О решении провести первую с 2002 года перепись населения в Северной Македонии в сентябре заявил 29 марта лидер оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски после встречи с премьер-министром Заевым, передал телеканал РТС.

Перепись населения в Македонии годами является камнем преткновения в отношениях властей, оппозиции и албанских партий, так как от его результатов зависит применение Охридского соглашения, благодаря которому Македония в 2001 году избежала гражданской войны.

Македонские статистические службы заявляют, что в стране проживает больше двух миллионов людей, в то время как независимые эксперты считают, что эта цифра ближе к 1,6 млн. По данным переписи населения 19-летней давности, албанцы составляют четверть населения Северной Македонии и поэтому во многих муниципалитетах страны албанский язык имеет статус официального.