Санкт-Петербург, 30 марта, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в марте 2021 года открыто около вакансий 700 врачей, 640 вакансий медсестёр и 74 вакансии санитара для работы в больницах и поликлиниках города. Об этом 30 марта сообщила директор СПб ГАУ «Центр занятости населения» Юлия Горохова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Гороховой, в 2021 году ситуация в сфере медицины, по сравнению с весной 2020 года, изменилась. Раньше требовались специалисты, которые могли бы работать в «красной зоне». На данный момент предложенные вакансии выходят за пределы работы в таких зонах.

«Сейчас рынок труда для медиков поменялся. На данный момент вакансии есть и в больницах, и в поликлиниках, ищут разный персонал», — отметила Горохова.