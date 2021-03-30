Москва, , 13:07 — REGNUM Во всех округах Москвы начал работу проект «Свободный город», направленный на борьбу с самозахватом территорий. Об этом сообщил 30 марта вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

С июня 2020 года проект работал в пилотном режиме в ряде районов северо-востока столицы.

«С марта этого года проект масштабирован на территории 146 районов всех 12 административных округов столицы», — сказал Ефимов.

Проект принимает через социальные сети информацию о фактах самозахвата и незаконных парковках. Это позволяет столичной госинспекции по недвижимости оперативно устранять нарушения. Контакты инспекторов размещены на портале mos.ru, также используется социальная сеть Instagram.