Оренбург, , 13:06 — REGNUM В Оренбурге на ликвидацию пожара на рынке «Петровский» ушло более двух часов.

По данным ГУ МЧС по региону, в 12:25 по местному времени (10:25 мск) пожар удалось локализовать, а в 13:00 потушить. К ликвидации последствий пожара привлекали от МЧС 28 человек и 10 единиц техники.

Пострадавших и погибших нет. Площадь, уничтоженная огнем, уточняется.

Напомним, в первой половине дня 30 марта на рынке «Петровский» возникло возгорание складского здания.

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