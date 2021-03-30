30 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 15:38 — REGNUM В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка графических работ Альбрехта Дюрера, привезенных из Италии. Фоторепортаж ИА REGNUM с пресс-показа.

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

А. Дюрер. «Меланхолия» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM А. Дюрер. «Рыцарь, смерть и дьявол» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В экспозиции представлены работы из коллекции ГМИ, которые демонстрируются зрителям впервые. Особо ценно, что Италия предоставила работы из коллекции одной из известных художественных галерей Европы Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. Привезли 120 гравюр, среди которых «Меланхолия 1», «Адам и Ева», стерские гравюры А. Дюрера, созданные в технике резцовой гравюры на меди. Совершенная техника и умение создавать изображение с использованием прямой перспективы, владение правилами построения пропорций и монументальность форм сочетаются с ювелирной точностью и особым вниманием к деталям.

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Маркантонио Раймонди. Гравюры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы А. Дюрера расположены по разделам. В первом зале — эстампы «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия», их относят к числу высших достижений мастера в области печатной графики. Символическое содержание каждой из этих работ многозначно, по этому поводу возникает много дискуссий.

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В разделе Маркантонио Раймонди серии «Жизнь Марии» представлены копии гравюр А. Дюрера, созданные в 1505—1506 годах. Раймонди считается итальянским крупнейшим гравером первой четверти XVI века. Работы расположены в разделах: «Размышления о священном», «Труды и дни», «Апокалипсис», «Малые страсти», «Гравированные страсти», а также есть раздел, связанный с деньгами, рассказывающий историю о том времени, здесь же расположены предметы, созданные неизвестными мастерами, из камня, дерева, металла.

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дизайн интерьера выставки с использованием золотых оттенков отсылает к технике гравюры по меди, в которой работал мастер. Это добавляет зрелищности монохромным гравюрам А. Дюрера.

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в Государственном историческом музее Москвы с 30 марта по 28 июня 2021 года в здании, расположенном на улице Площадь Революции, дом 2/3.