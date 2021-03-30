Наталья Стрельцова, 30 марта 2021, 15:38 — REGNUM В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка графических работ Альбрехта Дюрера, привезенных из Италии. Фоторепортаж ИА REGNUM с пресс-показа.

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
А. Дюрер. «Меланхолия»
А. Дюрер. «Рыцарь, смерть и дьявол»
А. Дюрер. «Меланхолия»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
А. Дюрер. «Рыцарь, смерть и дьявол»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рыцарские доспехи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В экспозиции представлены работы из коллекции ГМИ, которые демонстрируются зрителям впервые. Особо ценно, что Италия предоставила работы из коллекции одной из известных художественных галерей Европы Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. Привезли 120 гравюр, среди которых «Меланхолия 1», «Адам и Ева», стерские гравюры А. Дюрера, созданные в технике резцовой гравюры на меди. Совершенная техника и умение создавать изображение с использованием прямой перспективы, владение правилами построения пропорций и монументальность форм сочетаются с ювелирной точностью и особым вниманием к деталям.

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Маркантонио Раймонди. Гравюры
Маркантонио Раймонди. Гравюры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы А. Дюрера расположены по разделам. В первом зале — эстампы «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия», их относят к числу высших достижений мастера в области печатной графики. Символическое содержание каждой из этих работ многозначно, по этому поводу возникает много дискуссий.

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры». Алексей Левыкин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Агния Стерлигова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В разделе Маркантонио Раймонди серии «Жизнь Марии» представлены копии гравюр А. Дюрера, созданные в 1505—1506 годах. Раймонди считается итальянским крупнейшим гравером первой четверти XVI века. Работы расположены в разделах: «Размышления о священном», «Труды и дни», «Апокалипсис», «Малые страсти», «Гравированные страсти», а также есть раздел, связанный с деньгами, рассказывающий историю о том времени, здесь же расположены предметы, созданные неизвестными мастерами, из камня, дерева, металла.

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Деньги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Деньги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дизайн интерьера выставки с использованием золотых оттенков отсылает к технике гравюры по меди, в которой работал мастер. Это добавляет зрелищности монохромным гравюрам А. Дюрера.

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в Государственном историческом музее Москвы с 30 марта по 28 июня 2021 года в здании, расположенном на улице Площадь Революции, дом 2/3.

На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
На выставке «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM