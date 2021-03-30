Москва, , 13:08 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для применения в Республике Мали. Об этом 30 марта сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Мали», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Мали стало 58-м государством мира, где российский препарат одобрен для применения и общее число проживающих в этих странах людей превышает 1,5 млрд человек. При этом уточняется, что регистрация препарата была проведена «в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау заявил, что власти Эфиопии готовы зарегистрировать в стране российскую антикоронавирусную вакцину «Спутник V» и закупить её, когда будет такая возможность.