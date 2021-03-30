Белгород, , 13:08 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки в крупном размере возбуждено в отношении сотрудника администрации города Белгорода. Чиновник за деньги «решил» вопрос с незаконной перепланировкой помещения индивидуального предпринимателя, сообщили ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в 2019 году индивидуальный предприниматель самовольно перепланировала принадлежащее ей нежилое помещение. Городской департамент строительства и архитектуры указал на необходимость получения разрешения на строительство. Женщина обратилась к своему родственнику с просьбой помочь зарегистрировать изменения.

Сотрудник администрации предложил этому родственнику за 350 тысяч решить вопрос с оформлением документов. После получения денег департамент уведомил индивидуального предпринимателя, что разрешение на строительство по перепланировке в её случае уже не требуется.

В настоящее время чиновник задержан.