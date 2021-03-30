Москва, , 13:05 — REGNUM Вторая работа в рамках российской программы по изучению Венеры связана с доставкой грунта с этой планеты на Землю. Об этом 30 марта сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, контракт на начало работ по первому проекту, «Венере-Д», уже подписан.

«За ней последует еще одна работа по Венере, мне представляется она крайне интересной, потому что она будет связана с забором грунта с Венеры и возвращением на Землю», — сказал Рогозин в рамках пленарного заседания «Королёвских чтений».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик РАН Лев Зелёный сообщил, что российские специалисты приступили к проектированию межпланетной автоматической станции «Венера-Д». Решение о запуске венерианской программы принято руководством РАН и Роскосмоса.

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