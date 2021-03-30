Нижний Новгород, , 13:13 — REGNUM Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев посетил центр помощи подросткам «Хулиганодом» в ходе поездки в Нижний Новгород. Он провёл для детей кулинарный мастер-класс, сообщает 30 марта пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Ивлев показал 30 воспитанникам детских домов, как готовить блюда, не уступающие по качеству еде из лучших ресторанов. Так, дети научились готовить летнюю шаурму.

Шеф-повар предложил провести в городе первый Поволжский гастрономический форум. Это будет большой кулинарный праздник, он пройдёт в регионе с богатейшей землёй и большим количеством сельхозпредприятий.

Идею поддержали замгубернатора области Андрей Гнеушев и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Считаю, идея отличная!» — написал Шалабаев в Instagram.

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