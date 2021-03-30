Пенза, , 13:06 — REGNUM Сегодня, 30 марта из клинической больницы №4 в Пензе выписали 104-летнюю местную жительницу. Женщина проходила лечение от COVID-19 в больнице вместе с инфицированными дочерью и зятем.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облминздрава, медицинскую помощь в стационаре долгожительница получала около двух недель, проходила консервативную комплексную терапию. После лечения состояние пожилой пациентки по основному заболеванию оценивается как удовлетворительное, поэтому нет причины в ее госпитализации. Женщина вместе с дочерью теперь будут находиться под наблюдением на амбулаторном этапе, заверяют врачи.

ИА REGNUM напоминает, в конце 2020 года с диагнозом тяжелая пневмония и 100% поражением легких в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи госпитализировали жителя Пензы. На лечении в больнице он провел 1,5 месяца и еще несколько дней был в реанимации.

Всего в Пензенской области, по информации на 30 марта, число инфицированных коронавирусом с начала пандемии составляет 41 919 человек.

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