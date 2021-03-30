Душанбе, , 13:01 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года товарооборот между Таджикистаном и странами СНГ составил $409,4 млн, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли страны.

На долю стран СНГ приходится 38,2% от общего объема товарооборота. За отчетный период товарооборот с Казахстаном составил $178,2 млн, с Россией — $141,9 млн, с Узбекистаном — $69 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года внешний товарооборот Таджикистана составил $4,557 млрд. Правительство республики планирует нарастить этот показатель до $5,4 млрд.

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