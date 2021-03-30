Красногорск, , 13:08 — REGNUM За год валовое производство молока в Подмосковье увеличилось на 2,3%. Об этом 30 марта сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Как отметил глава регионального минсельхоза Сергей Воскресенский, в Подмосковье надой одной коровы составил 21,4 килограмма, что на 0,3 килограмма больше показателей предыдущего года. При этом валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях всех категорий Подмосковья составило 147,3 тысячи тонн.

«Мы прибавили и по валовому надою на 63,2 тонны, валовый надой на сегодняшний день составляет 1779,1 тонны», — заявил Воскресенский.

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