Ярославль, , 14:37 — REGNUM В Ярославской области набирает популярность экологическое волонтёрство. Корреспондент ИА REGNUM встретился с руководителем студенческого экоотряда «Вечнозелёные» Владленой Семёновой и выяснил, как ярославцы могут помочь в деле сохранения природы.

Субботник

Что делают эковолонтёры в Ярославской области?

Владлена Семёнова: В Ярославле очень много организаций, связанных с эковолонтерством, каждая занимается своей отраслью, при этом мы друг другу всегда помогаем, и участвуем в акциях друг у друга. Все вместе участвуем в субботниках. Последний яркий пример был в декабре. Прибирались у железной дороги — там был просто завал стекла! Убирались часа три, может больше. К концу набрали 5 огромных пакетов стекла и 4 пакета пластика. Другое направление — новая жизнь старых вещей. Участвуем в барахолках — мы долгое время помогали и волонтёрили у «Передовички» (социально-благотворительные проект — ИА REGNUM). Самый очевидный пример — книжный развал.

Продажа книг на улице Кирова

То есть забирали книги у «Передовички» и раздавали людям. В регионе есть проекты, которые как раз обменом вещей занимаются — «Экошеринг» или «РыбинскЭкоЛайфхак». Помогаем и приютам для животных — пока это не очень долгая история для нас. Мы работаем с «Спецавтохозяйством», «Витой». Привозим им необходимые ткани (берём тоже у «Передовички»), по необходимости также везём корма и поводки. Ну и, конечно, выгуливаем собак. Занимаемся и просвещением. Начали в 2020 году, в первый раз нас пригласил Дворец пионеров в их лагерь для активистов — мы провели мастер-класс для школьников. Недавно рассказывали студентам колледжей и техникумов о экоактивизме.

Просветительская деятельность

Лекции в основном ориентированы как раз на тех, кто хочет начать заботиться об экологии, и мы рассказываем — как различается сырьё, где его сдавать и т.д.

Сколько человек участвуют?

Владлена Семёнова: Сейчас в нашем отряде 30 человек, есть парочка иногородних. С каждым годом активистов становится больше.

Получаете ли вы какую-либо поддержку от государства или полностью работаете самостоятельно?

Владлена Семёнова: Не могу говорить за все организации, особенно давно известные и крупные, но в целом, большинство организаций выживает самостоятельно, за счёт поддержки друг друга. Мы живём на добром слове.

Какие главные экологические проблемы региона, на ваш взгляд?

Владлена Семёнова: В первую очередь, это загрязнение атмосферы. Главная причина онкозаболеваний в городе. Помимо проблем с заводами (а именно их расположением) на воздух в городе влияет также и транспорт. Мы дышим тем, что сами производим. И эту проблему нужно решать комплексно. Вторая, это, конечно, вода. Загрязнение, как от стоков коммунальных служб, так и от сброса с заводов. И как вытекающая проблема — это проблемы с питьевой водой. И третья проблема — мусор. Полигоны, гниение мусора, опять же это выбросы в атмосферу. И всякие гадости, которые связаны с тем, что людям просто неудобно разделять своё сырье.

Насколько активно жители области участвуют в решении экологических проблем?

Владлена Семёнова: С каждым годом активней и активней. Мы это стали наблюдать, расставляя контейнеры для крышечек в подъездах. Ещё года три назад, с большей вероятностью, контейнеры для крышек могли пустовать, или их вообще выкидывали, а сейчас всё за неделю наполнится. Ну и плюс, конечно, по мероприятиям, с каждым новым приходит больше людей. Хотя, есть люди, которые на нас странно смотрят и любят спорить о том, что всё это бесполезно, но мы уверены, что они просто не пришли к этому.

Что может сделать любой житель для улучшения экологической ситуации в регионе?

Владлена Семёнова: В первую очередь важно отказаться от лишнего мусора. Можно купить огурцы, обёрнутые в индивидуальную упаковку, а можно их сложить в свой мешочек — уже меньше мусора. Можно в магазин приходить со своей сумкой или рюкзаком — меньше мусора. Первый и самый главный этап — это уменьшить количество мусора, который мы производим. И на самом деле это очень сложно — стать осознанным при покупках. А вот, что касается, например, переработки — это спустя какое-то время стоит начинать. И тут лучше начать с макулатуры, потому что это самое простое, потом крышечки и батарейки, а там как пойдёт. И очень важно на этом этапе понимать, куда относить свой мусор. Лично я живу недалеко от центра и мне намного удобней ездить к «Ярэкомобилю» на площади Труда. Но сейчас они также проводят свои акции во Фрунзенском районе и недавно начали ездить в Дзержинский. Но когда не успеваешь ездить, то можно погуглить места на карте от Гринписа «Recycle map» — это интерактивная карта с точками сбора мусора.