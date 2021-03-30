Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону в очередной раз массово заявили о неприятном запахе и цвете воды. Причина кроется в промывке водопроводных сетей, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 30 марта.

«В настоящее время АО «Ростовводоканал» в усиленном режиме проводит работы по очистке питьевой воды. <…> По обращениям потребителей на неприятный запах и цвет питьевой воды АО «Ростовводоканал» осуществляет промывку водопроводных сетей», — уточнили в мэрии.

Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области регулярно проводит лабораторные исследования, по результатам которых отклонений от санитарных норм не выявлено.

ИА REGNUM ранее сообщало, что неприятный запах воды и различные примеси в ней губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал управленческим просчётом. По его словам, на Дону продолжает работу комиссия, которая оценит качество воды вместе с Роспотребнадзором и будет искать решения по той или иной проблеме. При этом на качество воды жители Ростова-на-Дону жалуются уже более месяца.

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