Калуга, , 13:40 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летней жительницы Калуги по факту использования вредоносного программного обеспечения для взлома сайтов образовательных учреждений. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая в сентябре 2020 года, находясь у себя дома, запустила на персональном компьютере вредоносное программное обеспечение, заведомо предназначенное для поиска уязвимостей и нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Атака осуществлялась в отношении официального сайта одной из школ Калуги и колледжа, в которых она ранее обучалась. Целью этих действий была нейтрализации средств защиты компьютерной информации, а именно получение доступа к администрированию и изменению информации, размещённой на официальных сайтах образовательных учреждений.

«Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет с денежным штрафом», — сказала Искрина Басулина.

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