Ачинск, Красноярский край, 30 марта, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В Красноярском крае высокопоставленный полицейский задержан по подозрению в получении взятки земельными участками. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

(сс) sajinka2 Взятка

Уголовное дело против начальника 1 МРО УЭБ и ПК (управление экономической безопасности и противодействия коррупции, — прим. ИА REGNUM) ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из регионального УФСБ. В ведомстве уточнили, что «на момент совершения преступления» полицейский занимал должность оперуполномоченного УЭБ и ПК. Он подозревается в получении взятки в крупном размере за незаконные действия (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Также фигурантами дела стали два 35-летних жителя города Ачинска. В зависимости от роли каждого они подозреваются в пособничестве при получении взятки (ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По предварительной версии следствия, в 2013 году житель Ачинска узнал, что один из бизнесменов якобы незаконно перевёл земельные участки из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, и начал продавать их людям. Этой информацией он поделился со своим знакомым, который, в свою очередь, сообщил об этом оперуполномоченному УЭБ и ПК краевого ГУ МВД.

Полицейский инициировал проверку по данному факту, но об этом стало известно владельцу участков. Он предложил оперуполномоченному прекратить дальнейшие разбирательства за взятку в виде четырёх земельных участков, которые, с согласия стража порядка, оформили на его тестя.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Двое фигурантов задержаны. СК разыскивает взяткодателя. В служебном кабинете и по месту жительства подозреваемых проведены обыски, расследование продолжается.

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