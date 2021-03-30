Екатеринбург, , 12:59 — REGNUM Детские оздоровительные лагеря Свердловской области начнут работу в 2021 году с наполняемостью в 75%. Об этом заявила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева на пресс-конференции.

В 2020 году лагеря разрешили наполнять лишь наполовину. В этот раз наполняемость будет увеличена до 75%, детей будут пускать без тестов на коронавирус.

Учреждения должны открыться для детей с 1 июня 2021 года. В Роспотребнадзоре настаивают, что смены должны быть трёхнедельными.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году детские лагеря смогли открыть лишь к середине лета.

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