Кишинёв, , 13:09 — REGNUM Администрация президента Молдавии подала в генеральную прокуратуру республики жалобу на действия участников топливного рынка. Об этом 30 марта сообщил советник президента страны в области энергетики Сергей Тофилат на своей странице в соцсети Facebook.

«Аппарат президента подал жалобу в генеральную прокуратуру на картельные сговоры на рынке топлива, — написал Тофилат. — Нефтяные компании даже не стесняются открыто говорить о согласовании цен, а руководство Совета по конкуренции спит».

Советник главы республики также приложил текст обращения в генпрокуратуру. В нём руководство ведомства просят возбудить уголовное дело «по факту совершения преступления ограничения свободы конкуренции». Тофилат также сообщил, что подобную жалобу направит в парламент, а также обратится к депутатам с просьбой инициировать проверку деятельности Совета по конкуренции.

Стоит отметить, что в Молдавии с начала текущего года несколько раз значительно поднималась стоимость топлива для автомобилей. Это происходило на фоне понижения мировых цен. В парламенте республики предложили принять новый закон, который позволил бы ограничивать рост цен на топливо.

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