Париж, 30 марта 2021, 12:59 — REGNUM В сети появились первые рендерные изображения нового Renault Megane, созданные на основе «шпионских» фото. Рендеры размещены на сайте «Колёса.ру».

Новый Renault Megane
Новый Renault Megane
«Колёса.ру»

Модель создана на основе электрического концепт-кара Megane eVision.

Судя по изображениям, новый Renault Megane будет иметь практически такой же кузов, как и концептуальный автомобиль. Однако серийная версия модели получит более простую головную оптику, другой передний бампер, а также новый логотип. Кроме того, товарные модели Megane автопроизводитель оснастит дверными ручками с футуристичным дизайном.

Соберут новый автомобиль на модульной тележке CMF-EV, которая уже лежит в основе кроссовера Nissan Ariya. В движение модель будет приводить электромотор производительностью 217 л. с. (300 Нм).

Официальная премьера новинки состоится в течение нынешнего года.

Ранее компания Renault провела в Румынии испытания модернизированной версии кроссовера Renault Duster второго поколения. Авто получило меньший дорожный просвет, чем у стандартного Duster и удлинённую консоль сзади.

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