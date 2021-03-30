Париж, 30 марта, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В сети появились первые рендерные изображения нового Renault Megane, созданные на основе «шпионских» фото. Рендеры размещены на сайте «Колёса.ру».

«Колёса.ру» Новый Renault Megane

Модель создана на основе электрического концепт-кара Megane eVision.

Судя по изображениям, новый Renault Megane будет иметь практически такой же кузов, как и концептуальный автомобиль. Однако серийная версия модели получит более простую головную оптику, другой передний бампер, а также новый логотип. Кроме того, товарные модели Megane автопроизводитель оснастит дверными ручками с футуристичным дизайном.

Соберут новый автомобиль на модульной тележке CMF-EV, которая уже лежит в основе кроссовера Nissan Ariya. В движение модель будет приводить электромотор производительностью 217 л. с. (300 Нм).

Официальная премьера новинки состоится в течение нынешнего года.

Ранее компания Renault провела в Румынии испытания модернизированной версии кроссовера Renault Duster второго поколения. Авто получило меньший дорожный просвет, чем у стандартного Duster и удлинённую консоль сзади.

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