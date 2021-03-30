Джидинский район, Бурятия, , 12:56 — REGNUM В селе Нижний Торей Джидинского района Бурятии запущена шестая по счёту и самая крупная солнечная электростанция в республике. Как сообщили ИА REGNUM корреспонденту в пресс-службе регионального правительства, её строительство компанией «Хевел» началось в мае 2020 года.

Общий объём инвестиций составил 3,1 млрд рублей. По словам главы региона Алексея Цыденова, реализация подобных проектов означает повышение инвестиционной привлекательности республики.

Установленная мощность Торейской электростанции составляет 45 МВт. Как отмечается, мощность ранее построенных СЭС в Кабанске, Кяхте, Тарбагатае, Хоринске и Бичуре не превышает 15 МВт. По прогнозам, новый объект позволит сэкономить 90 тыс. тонн угля и снизить ежегодные выбросы углекислого газа на 30,5 тыс. тонн.

«Появление новой СЭС повысит и надежность энергоснабжения района. Вырабатываемой электроэнергии будет достаточно для снабжения свыше 5 тыс. домохозяйств», — отметили в правительстве.

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