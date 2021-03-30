30 марта 2021 | Время чтения 9 мин

Владимир Станулевич, , 14:22 — REGNUM На вопросы ИА REGNUM ответил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис © Пресс-служба правительства Мурманской области

Владимир Станулевич: Мурманск — лидер по привлечению инвестиций в российскую Арктику по итогам 2020 года. За 2020−2021 гг. зарегистрировано несколько резидентов ТОР на сумму 144 млрд рублей. Какие новые крупные инвесторы на подходе?

Андрей Чибис: У нас на данный момент зарегистрировано шесть резидентов ТОР. Шестая заявка была одобрена на прошлой неделе, и теперь резиденту доступен полный набор арктических преференций. Это один из подрядчиков «НОВАТЭКа» в стратегически важном для России проекте по созданию мощностей и укрупнительной сборке заводов по производству сжиженного газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2». Новый резидент даст региону 636 рабочих мест.

На сегодня мы планируем заключить соглашение еще с четырьмя компаниями, в том числе с КДЦ «Мурманск», который будет заниматься принципиально важным для столицы Арктики проектом под названием «Новый Мурманск». По задумке культурно-деловой комплекс «Новый Мурманск» должен стать ярким местом притяжения для горожан и туристов. Он расположится на территории бывшего судоремонтного завода в Мурманском порту. В рамках этого проекта также предполагается объединить три вокзала — железнодорожный, морской и автобусный — в единый транспортный хаб. «Новый Мурманск» решит сразу несколько задач: сформирует современное пространство для отдыха и деловой деятельности, ликвидирует заброшенные территории в центре города, послужит развитию транспортного узла и повышению туристической привлекательности региона в целом.

Безусловно, столица Арктики достойна пространства международного уровня, которое станет узнаваемой точкой для жителей и приезжих. Мы понимаем, что в одиночку такой масштабный проект не реализовать, поэтому «Новый Мурманск» будем строить совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы обсудили это во время недавней рабочей поездки министра Алексея Чекункова в Мурманскую область. В ближайшее время планируем заключить соглашение между регионом, Минвостокразвития и ВЭБ.РФ. Кроме того, ведем переговоры с международной сетью отелей, которая хотела бы расширить свой бизнес на нашей территории.

Визит главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова в Мурманскую область Gov-murman.ru

Как Вы считаете, в Арктике появится большая административно-территориальная единица или федеральный округ? Мурманск будет претендовать на звание ее столицы, или название ТОР «Столица Арктики» не надо понимать буквально?

Будет ли создан федеральный округ, покажет время. Но мы точно не конкурируем с другими территориями. Развитие Арктики — наша общая задача, точнее, сверхзадача. Ёмче всего её сформулировал президент, отметив, что раньше Россия прирастала Сибирью, а теперь — Арктикой. Мы все прекрасно осознаём уровень возложенной на нас ответственности и то, что внимание к нашей работе как на федеральном, так и на международном уровне будет только расти.

Тем не менее мы объективно ощущаем, что Мурманская область находится в центре этих событий. И это логично. Территория Мурманской области полностью входит в самую крупную в мире свободную экономическую зону, а «Столица Арктики» — единственная в Арктической зоне России территория опережающего развития.

Мы видим, как Мурманская область набирает всё больший вес благодаря настойчивой и целенаправленной работе по привлечению инвестиций. Для нас принципиально важно не просто привести резидента, а сделать так, чтобы его проект действительно был реализован. Поэтому каждого инвестора специалисты нашей Корпорации развития и недавно созданного Министерства развития Арктики ведут буквально за руку, помогая преодолевать практически любые трудности. И это сказывается на результатах, сейчас треть всех инвесторов в Арктике — у нас.

Газификация Мурманской области недавно с Вашим участием обсуждалась у вице-премьера А. Новака. Кто профинансирует основной газопровод и разводку по городам? Дойдет ли газ до каждой деревни?

Мы рассматриваем разные варианты, в том числе два проекта с Газпромом. Один из них — газификация магистральным газопроводом «Волхов — Мурманск» с объемом инвестиций около 300 миллиардов рублей. Он для нас наиболее экономически интересен. Вопросы финансирования рассматриваются правительством страны. Со своей стороны, мы видим большую заинтересованность крупного бизнеса в газификации региона. Так, компания «НОВАТЭК» просчитывает возможность строительства газовой трубы своими силами.

Строительство газопровода Gazprom.ru

Окончательный вариант обеспечения газоснабжения пока не определен, но увеличение количества инвестпроектов дает нам реальный шанс продвинуться вперёд в этом вопросе.

Каким Вы видите будущее судостроительного кластера Мурманска? Будет ли он конкурентом Северодвинского судостроительного кластера, или предусматривается разделение труда?

Национальные интересы России в Мировом океане требуют создания мощной арктической группировки флота. Для ее поддержания необходима современная судостроительная промышленность и развитая система судоремонта.

Мы планируем создание Арктического центра судостроения и судоремонта с выходом к 2024 году на строительство пяти промысловых судов в год. Минпромторгом России уже одобрена заявка на займ около 400 миллионов рублей для приобретения оборудования. Перед нами не стоит задача конкурировать с Северодвинском, ведь в Мурманской области исторически специфика отрасли ориентирована больше на судоремонт. А реальным стимулом роста отрасли в Заполярье является расширение рынков продукции, что связано с развитием Северного морского пути.

Мурманская область заключила соглашение о сотрудничестве с РАН — что в нем? Какие проекты Мурманская область заявила на финансирование через Арктический НОЦ?

В первую очередь соглашение способствует взаимодействию с учёными в сфере научно-технологического развития региона. Необходимо сформировать программу научных исследований Заполярного арктического научно-образовательного центра и больше внимания уделять популяризации и пропаганде науки. Кроме того, считаю необходимым как можно активнее привлекать к научной деятельности молодежь. Поэтому в текущем году мы приняли решение об учреждении грантов молодым учёным, которые разрабатывают решения, востребованные в Арктике.

Что касается финансирования проектов через создаваемый НОЦ, говорить об этом пока преждевременно. Мы будем развивать важные для экономики региона направления, которые касаются научно-производственных платформ, разработки технологий для судостроения, высокотехнологичных производств и обеспечения жизнедеятельности человека в Арктике. Все эти платформы с участием университетов Мурманской области и Кольского научного центра РАН будут создавать необходимые технологические решения для инвестиционных проектов, в числе которых — строительство комбината переработки титано-магнетитовых руд на базе Африкандовского месторождения, освоение месторождения платиноидов «Фёдорова Тундра», предприятия по производству смолта и кормов для аквакультуры, проекты в сфере логистики и разработки шельфовых месторождений.

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова и генеральный директор оператора проекта АО «Федорово Рисорсес» Алексей Гостевских представили проект освоения месторождения «Федорова Тундра» Gov-murman.ru

Правительство Мурманской области пролоббировало поправки в федеральный закон «О рыболовстве» — чтобы прибрежники могли перерабатывать рыбу в море и доставлять ее на берег свежей. С этим была проблема?

Проблема стояла и стоит достаточно остро. Из-за разночтений в законодательстве рыбаки не могут легально потрошить рыбу в море и доставлять ее на берег свежей. Это практически остановило прибрежный промысел, а рыбаки вынуждены сидеть на берегу.

Да, мы ведем большую работу, чтобы решить этот вопрос, и сейчас наши поправки прошли первое чтение в Госдуме. Надеемся, что рыбаков поддержат на законодательном уровне, это крайне важно для всей отрасли.

Закон «О любительском лове», который продвигает Мурманск, позволит рыбакам-любителям легально продавать свой улов в качестве самозанятых. На какой стадии сейчас рассмотрение этого закона?

Эта инициатива разработана совместно с Росрыболовством, готова концепция внесения изменений в правовые акты. В феврале заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко дала поручение Минсельхозу России и Росрыболовству обеспечить реализацию этой концепции.

Правительство зафиксировало этот проект как один из приоритетных. Поэтому мы очень рассчитываем, что закон будет принят на весенней сессии Госдумы. В случае положительного вердикта Мурманская область готова выступить в качестве пилотного региона, где механизм продажи улова рыбаками можно будет опробовать и донастроить для дальнейшего распространения на другие регионы.

«Арктическая кухня» в школьном питании Мурманска — символика или имеет практическое значение?

Одно не исключает другого. Мы хотим, чтобы наши дети питались вкусно и разнообразно и, конечно, знали местные продукты не только по картинкам.

Та же оленина очень полезна, но многие дети ее не любят, хотя некоторые даже не пробовали. Зато приезжающие туристы целенаправленно ищут блюда из оленины в меню наших кафе и ресторанов. Это вопрос популяризации местной кухни и повышения качества питания. Мы не заявляем, что в школах будут кормить как в ресторанах. Но сделать так, чтобы дети с удовольствием приходили на школьные обеды, вполне возможно.

Сейчас мы работаем над расширением арктического меню для школьников, введением новых продуктов и сочетаний. Недавно к нам приезжал шеф-повар Константин Ивлев, он дал несколько предложений. Будем пробовать варианты.

Константин Ивлев в Мурманской области Gov-murman.ru

Курорт в Печенгском округе «Порт Лиинахамари» Вы хотите сделать крупным международным курортом, подобным «Роза Хутор» в Сочи? В чем уникальность этого места и кто «вложится» в его создание?

Говоря о создании курорта по аналогии с «Розой Хутор», мы прежде всего имеем в виду уровень сервиса и доброжелательности к туристу. Популярная горнолыжная «мекка» в Заполярье находится в центре Кольского полуострова, в Хибинах. Мы же сейчас говорим о развитии туризма на севере региона. Это очень красивые места с огромным потенциалом для природного и круизного туризма. В рамках проекта в Печенгском округе будет создана инфраструктура мирового уровня для захода крупных судов, яхт, развития дайвинга и морской рыбалки.

На этот туристический проект мы возлагаем немалые надежды, считаем, что он стимулирует социально-экономическое развитие региона, рост малого и среднего предпринимательства, создаст новые рабочие места. Работу над ним ведем вместе с «Норникелем», предполагаемая стоимость проекта составит порядка 12,5 миллиарда рублей. Также ввиду его масштабности рассчитываем, что он войдет в разрабатываемый нацпроект по развитию туризма и станет одним из его флагманов.

Рядом с Мурманском Норвегия — ближайший союзник США по НАТО после Великобритании. Норвежский Баренц-секретариат выделяет на Мурманск больше всего грантов, в том числе на СМИ, сферу культуры, наращивает влияние. Это чувствуется?

Между Мурманском и норвежским городом Киркенесом — два часа пути на машине. Это в принципе очень влияет на образ жизни людей. Когда границы были открыты, мурманчане приезжали в норвежские магазины за продуктами, а норвежцы — за бензином на заправки. Многие годами дружат семьями, есть немало смешанных браков. Эти процессы отражаются и на культурной жизни — появляются совместные проекты и международные фестивали, финансируемые обеими сторонами. В прошлом году на уровне Баренц-региона мы создали «клуб губернаторов», где делимся лучшими практиками управления, в том числе, с руководителями норвежских губерний. Такое сотрудничество очень важно для формирования благоприятного климата в Баренц-регионе вне зависимости от развития ситуации на международной арене.