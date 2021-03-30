Атланта, США, , 12:55 — REGNUM Губернатор Джорджии республиканец Брайан Кемп ушел на карантин после недавнего контакта с человеком, давшим положительный результат на COVID-19, со ссылкой на его администрацию 29 марта сообщает The Hill.

«После контакта с человеком, давшего положительный результат на COVID-19, во время поездки по пострадавшим от урагана районам в Ньюнане 27 марта губернатор в соответствии с протоколами CDC/DPH уходит на карантин», —заявил представитель его офиса в заявлении, опубликованном в Twitter.

«Сегодня наш офис был уведомлен о положительном результате индивидуального теста. Губернатор сегодня утром дал отрицательный результат экспресс-теста на антиген и поговорил с доктором Туми «, — добавил представитель, имея в виду назначенного комиссара Министерства здравоохранения Джорджии Кэтлин Туми.

Ранее Кемп привился вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson.