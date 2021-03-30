Хабаровск, , 12:54 — REGNUM Власти Хабаровского края по просьбе жителей намерены с апреля запустить выездные бригады вакцинации от коронавируса, которые будут делать прививки на дому маломобильным категориям населения: инвалидам и пожилым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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За минувшую неделю в регион дополнительно поступило 7100 доз вакцины «Спутник V». Общий объём поставок превысил 60 тыс. доз. Вакцинировались уже более 45 тыс. человек, при этом более 31 тыс. получили оба компонента вакцины.

«В ближайшее время мы будем разворачивать пункт вакцинации на базе поликлиники «Краевого-центра онкологии». Пациенты с онкологией, которые могут и хотят пройти вакцинацию, этой возможностью должны быть обеспечены», — сказал зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Министр здравоохранения региона Юрий Бойченко добавил, что уже проработан порядок формирования мобильных бригад вакцинации маломобильных граждан на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 марта в Хабаровском крае зарегистрировано 50 552 случая заражения коронавирусом, выздоровели 48 116 человек, скончались 342 пациента.