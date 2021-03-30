Владивосток, , 12:54 — REGNUM В Приморском крае на руднике произошло обрушение породы. По информации пресс-службы краевого правительства, инцидент произошёл в штольне рудника «Королевский» во время проведения подрывных работ.

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«По предварительной информации, в аварийной выработке находится горняк», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай на руднике горнодобывающего предприятия «Дальполиметалл». Так, утром 17 марта обрушение породы произошло на руднике в Дальнегорске, где находилось 30 человек. 28 человек были эвакуированы спасателями, два рабочих оказались заблокированными. Один рабочий получил травму ног.

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