Москва, , 12:53 — REGNUM Российская валюта завершила торги 29 марта нейтральном формате, выйдя в символический плюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

«Сегодня в моменте пара доллар/рубль тестировала зону 75,50 руб., коснувшись недельных минимумов, после чего отскочила, что в очередной раз подтверждает устойчивость «американца» несмотря на все старания российской валюты.

Евро/рубль показывает аналогичную динамику, снова нацелившись на уровень 89 руб. после кратковременной просадки на старте торгов.

Несмотря на некоторую коррекцию от недавних минимумов, рублю непросто сохранять самообладание, что неудивительно, учитывая гнетущий геополитический фон в сочетании с сильным долларом, который окончательно переломил медвежий тренд на рынке Форекс и, похоже, готов к новым подвигам.

Американская валюта получает подпитку за счет высокой доходности облигаций, которая снова растет после коррекции, а также на фоне неустойчивых настроений инвесторов, которые тяготеют преимущественно к защитным активам из-за присутствующих факторов неопределенности.

Примечательно, что и рубль, и российские активы в целом не реагируют на новости о свежих санкциях. В частности, Байден продлил еще на год антироссийские санкции за предполагаемые кибератаки на США, а Австралия и Канада ввели новые ограничения против России из-за Крыма.

Эти санкции затронули ряд физических лиц и несколько компаний, и потому были проигнорированы инвесторами, главной опасностью для которых являются ограничения в отношении российского госдолга.

Реализация этих угроз определенно не оставит равнодушными и акции, и рубль, но инвесторы не теряют надежды на то, что таких жестких мер России все же удастся избежать.

В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, вероятно, будет оставаться в текущем диапазоне, осциллируя вокруг отметки 75,50 руб. Потенциал возвращения выше 76 руб. на данном этапе сдерживает устойчивость нефтяных цен в ожидании встречи ОПЕК+.

Тем временем котировкам пары евро/рубль потребуются дополнительные усилия для подъема к 89,50 руб., учитывая, что на Форексе единая валюта торгуется на свежих ноябрьских минимумах. Ближайшим ориентиром для евро выступает уровень 89 руб.», — пояснил эксперт.

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