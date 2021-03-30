Самара, , 12:58 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров призвал депутатов регионального парламента выйти с законодательной инициативой по ужесточению ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что Азаров предложил увеличить максимальный срок лишения прав, административные штрафы, а также ужесточить уголовную ответственность за дорожно-транспортные происшествия, которые совершены пьяными водителями.

«В последние недели всех нас тревожит рост погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Мы беспокоимся, в первую очередь, за жизнь и здоровье жителей. Сотрудники ГИБДД и УВД делают на сегодняшний момент все возможное для предотвращения таких ситуаций, в этом у меня нет сомнений», — подчеркнул глава области.

Он сообщил, что согласно данным на 25 марта в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года фиксируется уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий на 38% и числа пострадавших на 36%. При этом регистрируется рост погибших в ДТП, сообщил он.

Азаров отметил, что одной из основных причин ДТП с гибелью людей является грубое нарушение правил дорожного движения и нетрезвые водители. В связи с этим он и предложил разработать законопроект, которым будет ужесточаться меры ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Давайте над этим поработаем всерьез. Необходимо увеличение суммы административного штрафа, увеличение максимального срока лишения права управления транспортным средством, также следует увеличить и максимальный срок лишения свободы при уже имеющемся нарушении. Я считаю, что та ситуация, которая сложилась в последние недели, создает предпосылки для того, чтобы мы вместе выдвинули инициативу по ужесточению ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — обратился глава региона к депутатам регионального парламента на очередном заседании.

Сообщается, что эта инициатива была ими поддержана.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области решили увеличить число экипажей ГИБДД на дорогах.