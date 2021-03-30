Самара, 30 марта 2021, 12:58 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров призвал депутатов регионального парламента выйти с законодательной инициативой по ужесточению ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что Азаров предложил увеличить максимальный срок лишения прав, административные штрафы, а также ужесточить уголовную ответственность за дорожно-транспортные происшествия, которые совершены пьяными водителями.
Он сообщил, что согласно данным на 25 марта в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года фиксируется уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий на 38% и числа пострадавших на 36%. При этом регистрируется рост погибших в ДТП, сообщил он.
Азаров отметил, что одной из основных причин ДТП с гибелью людей является грубое нарушение правил дорожного движения и нетрезвые водители. В связи с этим он и предложил разработать законопроект, которым будет ужесточаться меры ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Сообщается, что эта инициатива была ими поддержана.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области решили увеличить число экипажей ГИБДД на дорогах.