Волжский, Волгоградская область, , 12:58 — REGNUM Смертельный случай от бешенства зарегистрирован 30 марта в Волгоградской области. В больнице Волжского после укуса домашней кошки скончалась женщина.

Жительница хутора Кузнецовский Новоаннинского района 22 марта обратилась в местную ЦРБ. Женщина жаловалась на затруднённое дыхание и подозревала у себя коронавирус. Однако клиническая картина показала врачам, что волгоградка заразилась бешенством, 23 марта её доставили в Волгоградскую областную инфекционную больницу № 2 в Волжском, 25 марта пациента скончалась.

«Установлено, что женщина контактировала с домашними кошкой и собакой. Кошка начала вести себя агрессивно, укусила хозяйку за правое предплечье. За медицинской помощью пострадавшая не обращалась, рану обработала самостоятельно. По словам пациентки, собака через некоторое время сдохла, кошку убили из-за её агрессивного поведения. Возможным источником бешенства могла стать дикая лиса, которую хозяйка неоднократно видела около конуры собаки. При этом информацию об укусах, а также гибели животных женщина в местные органы ветеринарной службы не передала», — рассказали изданию «В1.ру» в региональном комитете здравоохранения.

Окончательный диагноз установят после посмертных исследований.

В Волгоградской области в ноябре 2020 года впервые с 2013 года была зарегистрирована смерть от бешенства — девятилетнюю девочку из Палласовского района укусил домашний щенок.