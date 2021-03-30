Волжский, Волгоградская область, 30 марта 2021, 12:58 — REGNUM Смертельный случай от бешенства зарегистрирован 30 марта в Волгоградской области. В больнице Волжского после укуса домашней кошки скончалась женщина.
Жительница хутора Кузнецовский Новоаннинского района 22 марта обратилась в местную ЦРБ. Женщина жаловалась на затруднённое дыхание и подозревала у себя коронавирус. Однако клиническая картина показала врачам, что волгоградка заразилась бешенством, 23 марта её доставили в Волгоградскую областную инфекционную больницу № 2 в Волжском, 25 марта пациента скончалась.
Окончательный диагноз установят после посмертных исследований.
В Волгоградской области в ноябре 2020 года впервые с 2013 года была зарегистрирована смерть от бешенства — девятилетнюю девочку из Палласовского района укусил домашний щенок.