Киев, , 12:55 — REGNUM Украина до сих пор не получила кредит Международного валютного фонда (МВФ), поскольку не выполнила пять условий. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко 29 марта в эфире телеканала «НАШ».

"МВФ не даёт деньги, потому что мы, к сожалению, как страна, скомкали некоторые обязательства и должны их возобновить», — сказал он.

Марченко рассказал, что МВФ требует от Украины восстановить наказание за недостоверное декларирование имущества чиновниками, реформировать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Высший совет правосудия, а также решить ряд вопросов, связанных с рынками газа и электроэнергии.

«Транш должны были получить ещё в августе, но мы ещё в дискуссии. Мы приблизились к компромиссу, выходу договорённостей на уровень персонала… В ближайшее время у нас может быть прогресс», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном банке Украины рассказали, что с 2014 по 2020 год страна заплатила МВФ $65,74 млн комиссии за неиспользованные кредиты.

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