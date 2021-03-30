Киев, 30 марта 2021, 12:55 — REGNUM Украина до сих пор не получила кредит Международного валютного фонда (МВФ), поскольку не выполнила пять условий. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко 29 марта в эфире телеканала «НАШ».
Марченко рассказал, что МВФ требует от Украины восстановить наказание за недостоверное декларирование имущества чиновниками, реформировать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Высший совет правосудия, а также решить ряд вопросов, связанных с рынками газа и электроэнергии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Национальном банке Украины рассказали, что с 2014 по 2020 год страна заплатила МВФ $65,74 млн комиссии за неиспользованные кредиты.
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