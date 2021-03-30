Москва, , 12:52 — REGNUM Поезд, оформленный в честь Боткинской больницы, начал обслуживать пассажиров Замоскворецкой линии метро Москвы. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В пресс-службе напомнили, что больница в 2021 году отмечает своё 110-летие. С 30 марта на зелёную ветку запустили «самый героический поезд», в салоне которого — история стационара с архивными материалами.

Кроме того, оформление по данной тематике получит эксклюзивный выпуск карт «Тройка». Их можно приобрести в кассах метрополитена и билетных автоматах.