Москва, , 12:51 — REGNUM В России обилие различных учебников и учебных программ приводит к снижению качества образования, считает глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Министр напомнил, в 90-е годы стали говорить о том, что учебников должно быть много, должно быть много программ и в каждой школе должны быть свои программы.

«Конечно, это ведет к тому, что качество образования сразу падает», — сказал Кравцов в рамках программы «Диалог» на телеканале «Россия-24».

Он добавил, что министерство недавно приняло новый федеральный перечень учебников, ограничив тем самым количество изданий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что к 2025 году в России появится более миллиона мест в школах, в результате чего проблема третьей смены в школах будет ликвидирована. По его словам, на строительство школ привлекли более 300 млрд рублей — в дополнение к средствам, которые есть в системе образования.

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