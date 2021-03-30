30 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 14:11 — REGNUM Российский информационный портал «ПолитРоссия» изложил статью китайского издания Sohu, в которой выражается уверенность, что Россия сумеет эффективно противостоять «японским планам по силовому возвращению Курильских островов». «Россия демонстрирует Японии свою мощь не только на море, но и в воздухе. Недавние учения Тихоокеанского флота и плановые полеты стратегических ракетоносцев стали красноречивым знаком для Токио», — считают китайские аналитики.

ВМФ России Kremlin.ru

Сообщается, что недавно малые корабли ВМФ России «Метель» и «Советская Гавань» совместно с самолетом Ил-38 провели учения в заливе Петра Великого. В результате маневров была обнаружена и уничтожена цель — подводная лодка условного противника. В ходе учебной миссии применялись различные виды противолодочного оружия.

«Цель учений Тихоокеанского флота России в Японском море очевидна, — отмечает китайское издание. — Это предупреждение для Токио, который сблизился с США и, по всей вероятности, продолжает вынашивать планы по силовому возвращению Курильских островов».

Учения кораблей ВМФ России в заливе Петра Великого Mil.ru

Переполоха наделали и два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС, которые в середине марта совершили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана. «Несмотря на то, что Ту-95МС называют «Медведем», его нельзя упрекнуть в неповоротливости, — отмечают авторы Sohu. — Дальность его полета превышает 10 000 км, к тому же он способен нести стратегические крылатые ракеты, в том числе с ядерной боеголовкой».

Полет российских ракетоносцев совпал по времени с появившимся в японских СМИ предложением бывшего дипломата, а ныне профессора престижных японских университетов (?!) для оказания давления на не желающую отдавать Японии свои дальневосточные территории Россию… заблокировать проливы, включая пролив Лаперуза. Заблокировать с тем, чтобы прервать связь материковой части нашей страны с Курильскими островами. По справедливым замечаниям японских и российских комментаторов, незадачливый профессор или по недомыслию, или в провокационных целях не останавливается перед созданием casus belli — повода для объявления войны.

По мнению экспертов из Китая, Москва своими военными маневрами наглядно демонстрирует, что планы по блокированию проливов не сработают. Подобные высказывания вызывают гнев у боевой нации, и она будет жестко на них реагировать, подчеркивают авторы китайского издания. И они не ошиблись. На безответственные слова отставного дипломата сочли необходимым сразу ответить в МИД РФ. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что слова экс-дипломата направлены на то, чтобы завести в тупик диалог Москвы и Токио. И уточнила, что территориальный статус Курильских островов после данной выходки никак не изменится.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

А заместитель ответственного редактора газеты «Независимое военное обозрение» Владимир Щербаков в своей большой статье «Страна восходящего солнца на тропе войны» справедливо указывает, что Япония будет и впредь наращивать свою военную мощь, дабы противостоять формирующемуся блоку мощных ядерных держав — Российской Федерации и Китайской Народной Республики. В статье отмечается, что «действия Москвы, направленные на установление более тесного военно-политического партнерства с Пекином, неизбежно заставляют Токио включить ее в список своих если и не прямых врагов, то однозначно — соперников. А потенциальный военный союз РФ и КНР японское военно-политическое руководство и вовсе расценивает не иначе как одну из наиболее серьезных угроз с точки зрения обеспечения своей нацбезопасности».

Конечно, Россия и Китай вовсе не угрожают Японии и не собираются ее «завоевывать», ибо это — полный абсурд. Но констатация автора «НВО» лишний раз подтверждает действенность сближения Москвы и Пекина для сдерживания США и их союзников, одним из основных среди которых является Япония, вознамерившихся диктовать суверенным государствам свою волю.

О том, что две наши страны готовы совместно давать отпор коллективному Западу, стремящемуся не допустить дальнейшего экономического роста и политического влияния объявленных противниками государств, свидетельствует и проявленная нервозность не только японских, но и европейских союзников США. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель без обиняков обвинил Россию и Китай в «объединении против Запада». Он не скрывает обеспокоенности тем, что Москва и Пекин хотят избавляться от какой бы то ни было зависимости от западного мира, надо понимать, в первую очередь англосаксонского.

Жозеп Боррель European Parliament

Боррель с плохо скрываемой тревогой напомнил, что недавно глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой Ван И, и министры заявили, что хотят укрепить техническую независимость от западных стран. Еще одним ключевым аспектом отношений Москвы и Пекина стала энергетика. «Однако было бы неправильно анализировать эту взаимосвязь только с экономической точки зрения. Китайско-российское сближение основано, прежде всего, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают вмешательством в свои внутренние дела», — витийствовал верховный представитель ЕС. Мы же под «демократическими ценностями» понимаем неприемлемые и отвергаемые нашим народом западные проповеди антихристианства, расчеловечивания, разврата, сексуальной вседозволенности и других «прелестей» так называемого «свободного мира».

А то, что на Западе и в Японии озаботились российско-китайским сближением, это хорошо. Ибо является лучшим подтверждением правильности углубления российско-китайского сотрудничества во всех областях, включая непременно и военную.